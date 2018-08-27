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Seda Akgül Arnavutköy'de tacize uğradı

Sunucu Seda Akgül, yaşadığı taciz olayını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Haber Merkezi | 27.08.2018 - 11:21..
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Seda Akgül yakın dostu Zara ve program partneri Derya Tuna ile birlikte bir mekanda yemek yemeye gitti.

GERÇEĞİ İNSTAGRAM HESABINDAN ANLATTI

Sunucu mekan çıkışında bir ay önce ayrıldığı Ergün Ersoy ile karşılaştı. Seda Akgül'ün Instagram hesabından anlattığına göre; Ergün Ersoy Seda Akgül'ü kolundan çekip zorla taksiye bindirmeye çalıştı. Durumu fark eden emniyet görevlileri olaya müdahale etti. Ancak olay bazı internet sitelerine 'Seda Akgül sevgilisinin telefonunda başka bir kadının mesajını yakaladı ve sevgililer karakolluk oldu' şeklinde yansıyınca Seda Akgül durumu Instagram hesabından açıkladı.

İşte Seda Akgül'ün paylaşımı:

"Dün akşam dostlarla yediğim yemek sonrası bana sokakta kolumu sıkıp iteliyerek tacizde bulunan adamdan beni kurtaran, başta Arnavutköy polisine, karakolun ve aslanlar gibi kadının yanında olan delikanlı, pırıl pırıl, genç polisilerimize saygı, minnet ve şükranlarımı sunuyorum... Türkiye değişiyor... Yaşasın Arnavutköy karakolum. Rica ediyorum polisimizi sevin ve destek olun Arnavutköy karakolundaki pırıl pırıl polis kardeşlerime selam olsun.

"POLİSİMİZE TEŞEKKÜR EDERİM"

Olayın doğrusu budur… Karakolluk bir olay veya fiziksel şiddet yaşanmamıştır. Ancak bir kadın evine taksiyle dönmek isterken kolundan tutulup zorla araca götürülmeye çalışıldıysa bu taciz kadar özgürlüğe de müdahaledir. Olayı fark eden Arnavutköy'deki devriye arabası gerekeni sonuna kadar yapmıştır. Genç, aydın, pırıl pırıl, kadın hak ve özgürlüklerini koruyan polislerimize teşekkür ederim.”

Seda Akgül Arnavutköy'de tacize uğradı

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