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Seda Akgül: Donmuş yumurtalarım var

Sunucu Seda Akgül, 70 yaşında da anne olabileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 15.08.2018 - 08:11..
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Seda Akgül, sunduğu prograda evliliklerle ilgili açıklama yaptı. Hiçbir erkeğin kadının doğurma hakkını elinden alamayacağını söyleyen Akgül, 'Ben yumurtalarımı dondurdum' dedi.

Akgül,  "Cem Yılmaz, Cansu Dere ile 7 sene çıktı, Ahu Yağtu ile hemen evlenip çocuk yaptı. Şimdi ayrıldılar ama yine de iyiler.

"KİMSEYİ 15 SENE BEKLEMEK ZORUNDA DEĞİL"

Bazılarından iyi eski koca olur, iyidirler ama kocalığı beceremezler. Bir erkeğin kadının doğurganlığını elinden alma hakkı var mı? Kimse kimseyi 15 sene beklemek zorunda değil."

"70 YAŞINDA DA DOĞURURUM"

47 yaşındaki Seda Akgül, son olarak "Benim donmuş yumurtalarım var. 70 yaşında da anne olabilirim ama vücudum yetse kafam yetmez." dedi.

Seda Akgül: Donmuş yumurtalarım var

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