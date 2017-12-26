Seda Sayan 4 yaş küçüldü

Sibel Can, mahkemeye başvurnuştu ve 6 yıl gençleşmişti. Seda Sayan da Sibel Can gibi şarkı söylemesi ve sahnelerde yer alması mümkün olmadığı için babası tarafından mahkeme kararıyla yaşının büyütüldüğünü söyledi.

"ABLAMDAN BÜYÜK OLDUM"

Sayan, “Yaşı düzeltildikten sonra kardeşlerimin arasında en büyük olarak görünüyorum. Halbuki benden 2 yaş büyük ablam vardır. Nüfusta 4 Ocak 1959 olan doğum tarihimin 30 Aralık 1962 olarak değiştirilmesine karar verilsin.” dedi.

Mahkeme Seda Sayan’ın yaşını 4 yaş (3 yıl 11 ay 26 gün) küçülterek 30 Aralık 1962 olarak düzeltilmesine karar verdi.