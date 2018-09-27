Seda Sayan: Hadise'den güzel olmalıyım

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, O ses Türkiye için bakıma girdi. Seda Sayan, ’35 bin bakıma geldim’ diyerek espri yaptı.

"KAŞLARIM KANDİLLİ VAPURU GİBİYDİ"

Kaş uygulaması yaptıran şarkıcı, “Kızlar kaşlarını genç yaşta almaya başlıyor. Yapmayın, kaşlar küsüyor. Benim bir kaşlarım vardı genç kızken Kandilli Vapuru gibiydi. Ama sonra aralarda dökülmeler oldu. Şimdi onları halledeceğiz” dedi.

"YİNE DİŞLEK OLACAĞIM"

Aynı zamanda dişlerini eski haline getirmek için dişçi koltuğuna da oturan Seda Sayan, “Eski dişlerimi istiyorum. Eskiden dişlektim. Yine dişlerimi eskisi gibi yaptıracağım” dedi.

"HADİSE'DEN GÜZEL OLMAK İÇİN UĞRAŞIYORUM"

Hadise hakkında da konuşan Seda Sayan,“Onun yüzü, gözü, cildi, dudakları çok güzel. Geçen akşam yemekte çok yakından baktım harikaydı. Zaten kendisini çok severim. Ondan güzel olmak için uğraşıyorum. Hadise'den güzel olmam şart“ dedi.