taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.38245
Euro
7.3899
Altın
1197.455
Borsa
93274.15

Seda Sayan Mahsun Kırmızıgül'ü aradı

Eski aşıklar. 'Ah Geceler' şarkısı için yıllar sonra görüştü.

Haber Merkezi | 07.09.2018 - 09:11..
  1. Haberler
  2. Magazin

Seda Sayan 1995-98 yılları arasında Mahsun Kırmızıgül ile büyük aşk yaşamıştı. 1996’da sevgilisinin imzasını taşıyan ‘Ah Geceler’ şarkısı ile kariyerinde büyük bir patlama yapmıştı.

Seda Sayan Mahsun Kırmızıgül'ü aradı

"ALO BEN SEDA"

Kırmızıgül’ün aşkları için yazıp bestelediği bu şarkı uzun süre müzik listelerinin ilk sırasında yer aldı. Satış rekorları kırdı. Sayan ‘Ah Geceler’den vazgeçmedi. 22 yıl sonra şarkıyı yeniden seslendirmek ve Kırmızıgül’ü telefonla arayıp izin istedi.

"MAHSUN'A RİCADA BULUNDUM"

Sayan, “Mahsun’a ricada bulundum. Sağolsun beni kırmadı, gerekli tüm izinleri verdi. Oğlum Oğulcan başta olmak üzere gençler ‘Ah Geceler’i yeniden yorumlamamı istiyor. Seda Sayan, Mahsun Kırmızıgül ve aranjör Yasin Keleş’in buluşması şahane oldu. Bana heyecan kattı” dedi.

Seda Sayan Mahsun Kırmızıgül'ü aradı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye düğümünü çözecek toplantı: Tahran Görüşmesi

Suriye düğümünü çözecek toplantı: Tahran Görüşmesi

109
IMF Türkiye'nin para talebinde bulunmadığını duyurdu

IMF Türkiye'nin para talebinde bulunmadığını duyurdu

182
Türkiye'nin yerli helikopteri Çin medyasında

Türkiye'nin yerli helikopteri Çin medyasında

286
Kurlardaki artışın otomobil fiyatlarına yansıması

Kurlardaki artışın otomobil fiyatlarına yansıması

311
Aladağ'daki yurt yangını davası: Tutuklu sanık kalmadı

Aladağ'daki yurt yangını davası: Tutuklu sanık kalmadı

231
Kayseri'de 10 FETÖ'cü toplantı halinde basıldı

Kayseri'de 10 FETÖ'cü toplantı halinde basıldı

256
Başkan Erdoğan: İdlib'in kan gölüne dönmesini istemiyoruz

Başkan Erdoğan: İdlib'in kan gölüne dönmesini istemiyoruz

181
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM