Seda Sayan Mahsun Kırmızıgül'ü aradı

Seda Sayan 1995-98 yılları arasında Mahsun Kırmızıgül ile büyük aşk yaşamıştı. 1996’da sevgilisinin imzasını taşıyan ‘Ah Geceler’ şarkısı ile kariyerinde büyük bir patlama yapmıştı.

"ALO BEN SEDA"

Kırmızıgül’ün aşkları için yazıp bestelediği bu şarkı uzun süre müzik listelerinin ilk sırasında yer aldı. Satış rekorları kırdı. Sayan ‘Ah Geceler’den vazgeçmedi. 22 yıl sonra şarkıyı yeniden seslendirmek ve Kırmızıgül’ü telefonla arayıp izin istedi.

"MAHSUN'A RİCADA BULUNDUM"

Sayan, “Mahsun’a ricada bulundum. Sağolsun beni kırmadı, gerekli tüm izinleri verdi. Oğlum Oğulcan başta olmak üzere gençler ‘Ah Geceler’i yeniden yorumlamamı istiyor. Seda Sayan, Mahsun Kırmızıgül ve aranjör Yasin Keleş’in buluşması şahane oldu. Bana heyecan kattı” dedi.