Seda Sayan: Sülaleye Oğulcan bakıyor

Geçtiğimiz gün Etiler'de bir eczaneden çıkarken görüntülenen Seda Sayan magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet etti.

Sayan 9 milyon TL'ye bir rezidanstan daire aldığı haberlerinin sorulması üzerine, "Satın almadım. Ben rezidans yaşantısını seviyorum. O rezidans da çok güzel, konumu güzel. Etiler'deki evimi de satmadım. Onlarla Oğulcan ilgileniyor." dedi.

"BAZEN ÇOK ACIMASIZ DAVRANIYOR"

"Oğulcan, ekonomiden sorumlu aile bakanımız." diyen Seda Sayan, "Ben çalışıyorum, Oğulcan'ın eline para veriyorum. Sülaleye artık Oğulcan bakıyor. İşletme okudu, master'ını da yaptı. O nedenle bütün sülaleyi geçindirme, ekonomiyi planlama ondan sorulur. Ben karışmıyorum, çok rahatım. Oğulcan, bana harçlık veriyor ama bazen çok acımasız davranıyor. Bana 'Kredi kartlarında biraz frene bas' diyor." ifadelerini kullandı.