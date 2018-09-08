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Seda Sayan: Sülaleye Oğulcan bakıyor

9 milyon liraya rezidans aldığı söylentilerinin doğru olmadığını belirten Seda Sayan, harçlığını oğlu Oğulcan Engin'den aldığını söyledi.

Haber Merkezi | 08.09.2018 - 08:59..
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Geçtiğimiz gün Etiler'de bir eczaneden çıkarken görüntülenen Seda Sayan magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet etti.

Sayan 9 milyon TL'ye bir rezidanstan daire aldığı haberlerinin sorulması üzerine, "Satın almadım. Ben rezidans yaşantısını seviyorum. O rezidans da çok güzel, konumu güzel. Etiler'deki evimi de satmadım. Onlarla Oğulcan ilgileniyor." dedi.

Seda Sayan: Sülaleye Oğulcan bakıyor

"BAZEN ÇOK ACIMASIZ DAVRANIYOR"

"Oğulcan, ekonomiden sorumlu aile bakanımız." diyen Seda Sayan, "Ben çalışıyorum, Oğulcan'ın eline para veriyorum. Sülaleye artık Oğulcan bakıyor. İşletme okudu, master'ını da yaptı. O nedenle bütün sülaleyi geçindirme, ekonomiyi planlama ondan sorulur. Ben karışmıyorum, çok rahatım. Oğulcan, bana harçlık veriyor ama bazen çok acımasız davranıyor. Bana 'Kredi kartlarında biraz frene bas' diyor." ifadelerini kullandı.

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