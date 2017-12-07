Seda Sayan'a 1 liralık dava

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın konusunu, özel bir televizyon kanalında Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu programın 25 Eylül'den itibaren yayımlanan bölümleri oluşturdu.

HALE SOYGAZİ, ANNESİ OLARAK ÖGÖSTERİLDİ

Sabah gazetesinden Ali Oktay'ın haberine göre; programa çıkarılan Murat Şar (43), annesinin Yeşilçam'ın ünlü bir oyuncusu olduğunu anlattı, o sırada da Hale Soygazi'nin fotoğrafları yayımlandı. Hale Soygazi söz konusu anne olarak gösterildi, doğum sırasında Murat Şar'ın göbek bağının kesilmediği, bu yolla bebeğin ölmesini istediği gibi belgesiz ve dayanaksız iddialar ortaya atıldı.

YAYINI DURDURMA TALEBİ

Bunun üzerine ünlü oyuncu, Seda Sayan, Uğur Arslan, yapımcı şirket Global Prodüksiyon, sorumlu müdür Sema Tınaztepe, Murat Şar ve Mehmet Yüzüak aleyhinde 1 liralık dava açtı. Soygazi, yayının durdurulması için ihtiyati tedbir kararı da istedi.