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Seda Sayan'dan Murat Karabova açıklaması

Seda Sayan ahneden inip eski sevgilisi Murat Karabova'nın yanına gitti ve elini boynuna atıp gıdısını sıktı.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 07:59..
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Önceki gün Şişli Günay Restaurant'ta sahne alan Seda Sayan'ı birçok dostu izlemeye gitmişti. Onlardan biri de eski sevgilisi galerici Murat Karabova oldu. İkilinin samimi halleri de sosyal medyada 'Küllenen aşkları yeniden mi alevlendi?' yorumları yaptırdı.

"ABARTMAYIN, ARKADAŞIZ"

Seda Sayan da o anları sosyal medya hesabından paylaşıp bir de 'Önemli' notunu düştü.

İşte Sayan'ın o açıklaması: 'Bu görüntüyü lütfen abartmayın. 'Seda Sayan eski sevgiliye döndü' gibi yorumlar yapmayın lütfen. Murat Bey ile görüşüyoruz. Sahneden inip tüm dostlarımı selamladığım gibi @murat.karabova hasta yatağından kalkıp üstelik gözünden önemli bir operasyon geçirip (kornea iltihabı) konserime yetiştiği için (bak iyileşmişsin) hiçbir şeyin kalmadı şakalaşmasından ibarettir. Arkadaşlar biz sevgili değiliz.''

Seda Sayan'dan Murat Karabova açıklaması

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