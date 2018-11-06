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Seda Üren: Asena'yı yanımda vurdular

Seda Üren, canlı yayında oryantal Asena’nın vurulma anını anlattı.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 14:04..
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Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına şarkıcı Seda Üren konuk oldu.

"BANA KİMSE ŞİDDET UYGULAMADI"

Asena’nın vurulma anını anlatan Üren, "Ben hiç şiddete maruz kalmadım. Dünya bu, hiç kimse büyük konuşmayacak. Ama gördüğüm ve şahit olduğum şeyler var. Mesela Asena yanımda vuruldu.

"BACAĞINA SIKTILAR"

Aynı arabadaydık menajeri, ben, basın danışmanımız ve Asena vardı.Garaja girdik arabadan indiğimiz anda biri geldi, tak tak tak kızı vurdu bacağından, Asena bayıldı. Bu kız bunu yaşadı. Mesela ben üç ay boyunca arkama bakarak yürüdüm. Artık tik olmuştu sanki arkamdan biri geliyor gibi hissediyordum. O anın korkusu bana yetti. Asena’nın yaşadığı sıkıntıyı düşünün bir de. Sadece Asena için değil kim olursa olsun çok zor. O an şoka giriyorsun, kas katı oluyorsun. Çok acı bir olay. O gece sabaha kadar savcılık, ifade bir sürü uğraştık, çok zor bir süreçti." dedi.

Seda Üren: Asena'yı yanımda vurdular

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