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Şehir Tiyatrosu iki oyunla seyircileri ağırlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yetişkinlere ve çocuklara yönelik birer oyunla tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 05.11.2018 - 16:32..
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Geçen yılın beğenilen oyunlarından Yunus Emre Gümüş'ün yazdığı Entrikalı Dolap Komedyası 6, 13, 20 ve 27 Kasım tarihlerinde tiyatroseverlerle buluşacak.

Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'ndaki yetişkinlere yönelik oyun saat 20.30'da başlayacak.

ÇOCUKLAR İÇİN TİYATRO

Yine Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek olan tek perdelik Eyüp Türü'nün yazdığı Süper Kahraman Pak Çocuk ise küçük tiyatroseverleri bekliyor.

7, 14, 21 ve 28 Kasım tarihlerinde sahnelenecek olan tek perdelik çocuk oyunu saat 10'da ve 14'te iki seans halinde çocukları ağırlayacak.

Şehir Tiyatrosu iki oyunla seyircileri ağırlıyor

OYUNLAR ÜCRETSİZ

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bir kültür hizmeti olan tiyatro oyunları ücretsiz olarak izlenebilecek.

Aydınlıları birbirinden güzel tiyatro oyunlarıyla buluşturmaya devam ettiklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm Aydınlıları ücretsiz sahnelenen oyunlara davet etti.

Şehir Tiyatrosu iki oyunla seyircileri ağırlıyor

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