taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.252
USD
3,5382
EURO
3,9758
ALTIN
144,08
PETR
50,7000

Şehit Aydoğan Aydın'dan geriye kalan kahramanlık öyküsü

Şırnak şehidi Aydoğan Aydın'ın yıllar önce "Bulunduğum yeri ateş altına alın" diyerek kendini nasıl feda ettiği ortaya çıktı.

01.06.2017 - 14:04
  1. Haberler
  2. Gündem
Şehit Aydoğan Aydın'dan geriye kalan kahramanlık öyküsü

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın ile geçmişte aynı bölgede görev yapan Albay Alparslan Çakmakçı, Aydın ile yıllar önce yaşadığı bir hatırasını paylaştı.

Şehit Aydoğan Aydın'dan geriye kalan kahramanlık öyküsü

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Çakmakçı ‘Irmak 117’ kodunu kullanan Aydın’ın bir çatışma sırasında "Bulunduğum yeri ateş altına alın" diyerek kendini nasıl feda ettiğini anlattı ve "Büyük bir kahramanı kaybettik" dedi.

İşte şehit Aydoğan Aydın'dan geriye kalan o kahramanlık öyküsü:

"Bazı ülkelerin “meçhul asker” anıtları vardır. Bu anıtlar, yaptıkları bilinmeyen kahramanlar içindir. Ben de size, çok az insanın şahit olduğu bir kahramanı anlatmak istiyorum.

"1997 YILINDA KUZEY IRAK'A GİRMİŞTİK"

Dün televizyonda 13 askerin şehit haberini duyunca kahroldum. İçlerinde bir generalin olduğunu öğrenince de içim ayrı bir cız etti. Ne yazık ki tahminim doğruymuş. Hafızam yanıltmıyorsa 1997 yılında ikinci kez Kuzey Irak’a girmiştik. Biz Zap doğusundaki “Mehmetçik” tepedeydik. Aynı tepe yakınında bir kaç ay öncesine bir helikopter düşmüş ve 11 Vatan evladı şehit olmuştu.

Şehit Aydoğan Aydın'dan geriye kalan kahramanlık öyküsü

GECE DEVAM EDEN ÇATIŞMALAR

Bulunduğumuz tepe en hâkim noktaydı. Karşımızda Link dağlarında bazı geceler çatışmalar oluyordu, ancak orada birliğimiz yoktu. Tugay Komuta grubundaki Muhabere Bölük Komutanımız tarama yaparak konuşulan frekansı buldu. Çatışanlar peşmergeyle birlikte Link dağında bulunan Özel Kuvvet timiydi. Muhabere Bölük Komutanımız sesini tanıdığı için gündüz müsait bir zamanda tim komutanına çağrı yaptı ve IRMAK 117 çağrı isimli kişinin devre arkadaşı olduğunu anladık.

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın VİDEO

"EL BOMBALARI VE MERMİLER GECEYİ AYDINLATIYORDU"

Link dağındaki çatışmalar bir kaç gece devam etti. Bir gece çok şiddetli çatışma başladı. Patlayan roketler, el bombaları ve izli mermiler geceyi aydınlatıyordu. Konuşmaları takip ettik.

Şehit Aydoğan Aydın'dan geriye kalan kahramanlık öyküsü

"BULUNDUĞUM YERİ ATEŞ ALTINA ALIN"

IRMAK 117 Amediye’de bulunan üst makamına bilgi veriyordu. Son olarak “peşmergeler dayanamıyor, önümdeki mevzi düştü, çok zor durumdayız” dediğini duyduk. Tugay Komutanımız çağrı yaparak bizden bir isteğin var mı diye sordu. IRMAK117 ise cevap olarak “Bulunduğum yeri ateş altına alın” dedi.

"BİRBİRİMİZİN YÜZÜNE BAKAMADIK..."

Bu isteğin şaşkınlığını atlattıktan sonra, Tugay Komutanı IRMAK 117’ye bir kaç kez çağrı yaptı, ancak cevap alamadık. Komuta grubundaki 3-5 kişi bir süre birbirimizin yüzüne bakamadık, derin bir sessizlikten sonra, bize tahsisli bütün ateş destek vasıtalarıyla o noktayı ateş altına aldık. Takip eden günlerde zaman zaman IRMAK 117’ye çağrı yaparak ne olduğunu anlamaya çalıştık. Üç gün sonra Zap batısında çıkan bir çatışmada IRMAK 117’nin sesini duyduk ve dünyalar bizim oldu.

"KARDEŞİME KAVUŞMUŞ GİBİ OLDUM"

Ben bu olayı yıllarca her yerde anlattım. Yıllar sonra İstanbul’daki NATO karargâhındaki bir tatbikat toplantısına çeşitli NATO karargâhlarından temsilciler gelmişti. Bir arkadaşım yanında duran ve göğsü şerit rozet ve bröve dolu bir Kurmay Albayı bana “Komutanım bize anlattığınız IRMAK 117 işte bu” diye tanıttı. Kardeşime kavuşmuş gibi oldum.

"TÜRK MİLLETİ ÇOK BÜYÜK BİR KAHRAMANI KAYBETTİN"

IRMAK 117, sonrasında tuğgeneralliğe terfi etti ve dört sene boyunca o bölgede, bizim bulunduğu yeri ateş altına aldığımız tugayın komutanlığını yaptı. Geçen sene tümgeneralliğe terfi edip, yıllarca uzak olduğu ailesinden gene uzakta Şırnak’ta tümen komutanı oldu. Ve dünkü şehitler listesinde adı en başta yer aldı. Türk milleti çok büyük bir kahramanı kaybettin."

İlginizi Çekebilir
Bahçeli'den Şırnak'taki kazayla ilgili açıklama
MHP lideri Devlet Bahçeli "Kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması temennimdir" dedi.
İzmirli makinist namaz kılan adamı bekledi videosu
Olay İzmir'de geçiyor. Raylarda namaz kılınıyor. Makinist ibadetin tamamlanmasını bekliyor. Videoya kaydedilip sosyal medyada paylaşılıyor.
Silah arkadaşı şehit Tümgeneral Aydın'ı anlattı
Emekli Kıdemli Başçavuş Sönmez, Şırnak'ta şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın askerler arasında çok sevildiğini söyledi.
Bürokrasi kazayı önleyecek sistemin alımını engelliyor
Helikopter Engel Tespit Sistemi, elektrik tellerini görmek için var. 2014'te alım ilanı verildi. Fakat gerekli imzalar yıllardır atılmıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emre Belözoğlu'nun taraftar isyanı

Emre Belözoğlu'nun taraftar isyanı

137
Şırnak'ta düşen askeri helikopterin enkazı görüntülendi

Şırnak'ta düşen askeri helikopterin enkazı görüntülendi

102
Jandarmanın ilk kadın komutanı Songül Yakut da şehit oldu

Jandarmanın ilk kadın komutanı Songül Yakut da şehit oldu

155
Şırnak'ta şehit olan askerlerin isimleri açıklandı

Şırnak'ta şehit olan askerlerin isimleri açıklandı

149
Ahmet Zeki Üçok: FETÖ'cüler yeni bir senaryo sahneliyor

Ahmet Zeki Üçok: FETÖ'cüler yeni bir senaryo sahneliyor

69
Askerin gönlünde taht kuran şehit general: Aydoğan Aydın

Askerin gönlünde taht kuran şehit general: Aydoğan Aydın

173
Nazlı Çelik şehitleri andı

Nazlı Çelik şehitleri andı

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM