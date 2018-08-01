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Şehit babasına: Sevindirme Meclis'teki kahpeleri

Hakkari Yüksekova'da PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Astsubay'ın eşi ve oğlunun cenaze töreninde acılı babaya "Sevindirme Meclis'teki kahpeleri" sözleriyle destek olundu.

Haber Merkezi | 01.08.2018 - 17:34..
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Şehit babasına: Sevindirme Meclis'teki kahpeleri

Dün akşam saatlerinde bölücü terör örgütü PKK, Hakkari Yüksekova'da görev yapan Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret eden eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'yı, bombalı saldırıyla şehit etti.

CENAZE TÖRENİNDE DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Şehit anne ve 11 aylık bebeği için Sivas'ta düzenlenen cenaze töreninde tabutun başına gelen acılı baba Serkan Karakaya'ya destek olan yakınları; "Dik dur, sevindirme Meclis'teki kahpeleri, PKK'yı destekleyenleri." dedi.

Eşi ve oğlunu şehit veren Astsubay'a destek: Sevindirme Meclis'teki kahpeleri VİDEO

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