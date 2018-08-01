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Şehit bebek ve annesinin adıyla teröristler bombalanacak

Teröristlerin korkulu rüyası TSK'nın mühimmatının üzerine şehit Nurcan Karakaya ve bebek Mustafa Bedirhan Karakaya'nın adı yazıldı.

Haber Merkezi | 01.08.2018 - 13:04..
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde üs bölgede görev yapan astsubay eşi Serkan Karakaya’yı ziyarete giden Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya, evlerine dönerken PKK’lı teröristlerin önceden yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirilmeleri sonucu şehit oldu.

Şehit bebek ve annesinin adıyla teröristler bombalanacak

TÖREN DÜZENLENDİ

Cenazeleri Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılan anne ve bebeği Hakkari’ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Otluca köyündeki Dağ Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenle memleketleri Sivas’a gönderildi.

Şehit bebek ve annesinin adıyla teröristler bombalanacak

ŞEHİT BEBEK VE ANNESİNİN ADI MÜHİMMATIN ÜZERİNDE

PKK'lı teröristleri girdikleri her inde vuran mühimmatlardan birinin üzerine şehit anne ve bebeğin adının yazılması ise duygulandırdı.

Şehit bebek ve annesinin adıyla teröristler bombalanacak

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