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Şehit cenazesine getirilen CHP çelengi parçalandı

Kahramanmaraş'ta şehit olan Bursalı Uzman Çavuş İsa Özkan'ın cenazesinde CHP çelengi öfkeli vatandaşlar tarafından parçalandı.

İHA | 28.06.2018 - 13:04..
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Şehit cenazesine getirilen CHP çelengi parçalandı

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit İlçesi Engizek Dağı'nda şehit olan Bursalı Uzman Çavuş İsa Özkan'ı binlerce kişi son yolculuğuna uğurluyor.

25 yaşındaki İsa Özkan'ın Yenişehir Havalimanı'na dün gece askeri uçakla getirilen cenazesi daha sonra Büyükorhan ilçesine götürüldü.

Şehit cenazesine getirilen CHP çelengi parçalandı

Öğle saatlerinde Şehit İsa Özkan'ın naaşı Orhan-ı Kebir Camisi'ne getirildi. Burada binlerce kişi şehit askerin cenaze törenine katıldı.

CHP ÇELENGİ PARÇALANDI

Tören alanına getirilmek istenen Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait çelenk öfkeli vatandaşlar tarafından parçalandı. Polis, tören alanında geniş güvenlik tedbiri alarak muhtemel bir olayı önledi.

"TERÖR DESTEKÇİLERİNİN BURADA NE İŞİ VAR"

Vatandaşlar, HDP'nin meclise girmesinden sorumlu tuttukları CHP'lilere tepki göstererek, "Terör destekçilerinin burada ne işi var" diye konuştular. İsa Özkan, öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Şehit cenazesine getirilen CHP çelengi parçalandı

Şehit cenazesine getirilen CHP çelengi parçalandı

Şehit cenazesine getirilen CHP çelengi parçalandı

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