Şehit cenazesine getirilen CHP çelengi parçalandı

Türkiye'nin ilk tatil köylerinden olarak kabul edilen Foça Tatil Köyü 49 yıllığına kiralanacak. Tatil köyü için ihale teklif alımları start aldı.

Merkel: Göç sorunu bizim için ölüm kalım meselesi

Kahramanmaraş'ta şehit olan Bursalı Uzman Çavuş İsa Özkan'ın cenazesinde CHP çelengi öfkeli vatandaşlar tarafından parçalandı.

Almanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin yankıları devam ediyor. Dün ZDDF Televizyonu'nda yayınlanan bir programa konuk olan Alman Cem, Milli Takım'ın Türkiye yüzünden elendiğini söyledi

1 Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü Yurt dışı oylarının eklenmesinden sonra Saadet Partisi'nin milletvekili sayısı 3'ten 2'ye indi.

2 Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları Külliye'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde başta OHAL olmak üzere önemli konular vardı.

3 Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, 24 Haziran'da yapılan seçimleri Erdoğan'ın kazanacağını bildiğini ifade etti. Bayrakçı, "Üzerimde çok büyük baskı vardı. Bunu açıklayamazdım" dedi.

4 Acun Ilıcalı’nın ekibindeki kameraman öldürüldü Dominik Cumhuriyeti’nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevli Alper Baycın, sokakta yürürken çantasını gasbetmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

5 Perinçek CHP oylarını analiz etti Doğu Perinçek'e göre HDP'ye oy veren CHP'lilerin kafası 'dumanlı'ydı.

6 CHP'liler kendi iddialarını yalanladı 24 Haziran gecesi sonuçların AA tarafından manipüle ediliğini iddia ederek seçimin ikinci tura kaldığını açıklayan CHP, kendini yalanladı.