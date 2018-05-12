Şehit eşiyle tartışan Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul'da 15 Temmuz şehidinin eşiyle yaşadığı tartışmaya ilişkin konuştu.

"ÜZERİNE YÜRÜMEDİM"

Hakkında yapılan haberlerin çarpıtıldığını söyleyen Karamollaoğlu, şehit eşinin üzerine yürümediğini belirtti.

SP Lideri, "Yapılan haberlerde çarpıtma var. Ben acısını yaşayan bir kadının üzerine yürümedim" ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu, 15 Temmuz şehidinin eşiyle tartıştı VİDEO

NE OLMUŞTU

İstanbul'da seçim çalışmalarını sürdüren Karamollaoğlu, FETÖ'nün kanlı darbe girişiminde şehit olan İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Yılmaz'ın tepkisiyle karşı karşıya kalmıştı.

SP Lideri, şehit eşine "Kızım sana Allah akıl fikir versin" diye cevap vermişti.

ŞEHİDİN EŞİ ANLATTI

O anlara anlatan Esma Yılmaz, ajanlıkla suçlanarak üzerine yürüdüklerini söylemişti.

Şehit eşi Esma Yılmaz, o anları şu sözlerle anlatmıştı: "Senin arkanda kim var, kime güvenip buraya geldin, kimin ajanısın sen, kim yolladı seni buraya gibi ifadeler kullandılar. İki tane adam üzerime yürüdü, birkaç kişi onları zor tuttu.

"DARBEDECEKLERDİ"

Yoksa beni darbedeceklerdi. Yanımda çocuğum da vardı. 'Direkt polis getirin, bu kadını alın, bu bir provokatör, Amerika'nın ajanı' gibi ithamlarda bulundular."