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Şehit Kurmay Yarbay Songül Yakut'un ailesinden mesaj var

Türkiye'nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı Kurmay Yarbay Songül Yakut'un şehadedinin ardından ailesi kısa bir mesaj paylaştı.

01.06.2017 - 08:06
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Dün gece Şırnak'ta 13 vatan evladının şehit olduğu helikopterdeydi Songül Yakut... Vatanını sevdiği için FETÖ tarafından hedefe konuldu, ordudan atıldı... Ancak yılmadı mücadele etti, mahkeme kararıyla yuvasına döndü... Ailesinin "ayrıl" demesine aldırmadı, ne ordudan koptu ne de görevden kaçtı, Şırnak'a gitti... Türkiye'nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı Kurmay Yarbay Songül Yakut'un şehadedinin ardından ailesi kısa bir mesajla duygularını paylaştı.

ŞEHİT YARBAYIN AİLESİNDEN MESAJ VAR

İşte o mesaj...

Şehit Kurmay Yarbay Songül Yakut'un ailesinden mesaj var

"FETÖ'CÜLER KIZIMLA UĞRAŞTI"

"FETÖ'cüler bu kızla çok uğraştılar atıldı ordudan. Mahkemeye verdi geri almak zorunda kaldılar. Türkiye'nin ilk kadın ilçe jandarma komutanıydı. Bana geldiğinde, çok üzgündü. O güzel gözleri çakmak çakmaktı. Binbaşı Songül, iğrenç FETO çetesinin ordudaki uzantılarının hışmına uğrayıp, uzaklaştırılmıştı. Verilen hukukî mücadele sonunda beraat edip çok sevdiği mesleğine döndü. Rütbesini aldı ofise geldi yarbay rütbesini kutladık. Tayin olacaktı ayrıl gitme dedim. Dinlemedi güzel kızım. Tayin Şırnak'tı. Bugün düşen helikopterde şehit düştü güzel kızım. Biz yıkıldık. Ama sana söz mücadeleye devam edeceğiz. Melekler yoldaşınız olsun, yolunuz ışıklarla dolsun. Seni üzenlerin hepsi yerle yeksan olsun"

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