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Şehit polis Taşdemir son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'daki terör operasyonunda şehit olan polis Ahmet Alp Taşdemir'in cenaze törenine eşi 1 yaşındaki kızıyla katıldı.

04.11.2017 - 11:26
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Şehit polis Taşdemir son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır merkez Kayapınar İlçesi'nde, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YPS'ye yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama töreni düzenlendi.

Şehit polis Taşdemir son yolculuğuna uğurlandı

"1 YAŞINDAKİ KIZI DA İZLEDİ"

Törene Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Kutbettin Arzu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, imamlık yapan babası İbrahim Taşdemir, Diyarbakırlı eşi Yeşim Taşdemir ve 1 yaşındaki kızları Esma, askeri erkan, şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehid Taşdemir'in cenazesi ambulanstan alınarak tören alanına getirildi ve özgeçmişi okundu. 2011 yılında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde göreve başladığı, aynı yıl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne geçtiği belirtildi. Özgeçmişin okunmasının ardından şehit Taşdemir için dualar edildi. Şehit Ahmet Alp Taşdemir'in tabutunu omuzlayan silah arakadaşları tekbir getirerek, tabutu ambulansa kadar taşıdı.

Şehit polis Taşdemir son yolculuğuna uğurlandı

"AĞLAMA KIZIM, BUGÜN BABANIN EN ONURLU GÜNÜ"

Şehit eşi Yeşim Taşdemir, ağlayan kızı Esma'ya, "Ağlama kızım bugün babanın düğünü, bugün babanın en şerefli, en onurlu günü ağlama kızım" diyerek taputun arkasından yürüdü.

Şehit polis memuru Ahmet Alp Taşdemir'in özel harekatta birlikte görev yaptığı silah arkadaşları, arkadaşlarını selam durarak uğurladı. Taşdemir'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi İzmir'in Selçuk İlçesi'ne uğurlandı. Şehit polis Taşdemir son yolculuğuna uğurlandı

GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Taşdemir'in şehit olduğu olayla ilgili polisin kentteki operasyonları da devam ediyor. Dün düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Operasyonda öldürülen PKK'lı teröristin eşinin de aralarında bulunduğu 10 kişinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorguları devam ediyor. Ölü ele geçirilen PKK'lının kırsalda 6 ay eğitim aldığı belirtildi.

Şehit polis Taşdemir son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis Taşdemir son yolculuğuna uğurlandı


Şehit polis Taşdemir son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis Taşdemir son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis Taşdemir son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis Taşdemir son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis Taşdemir son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis Taşdemir son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis Taşdemir son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis Taşdemir son yolculuğuna uğurlandı

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