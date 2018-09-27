Şehit Yarbay Songül Yakut'a hakarete 14 ay ceza

Sanık Cumaali Cengiz hakkında, Şırnak'ta 31 Mayıs 2017'de düşen askeri helikopterde şehit olan Yarbay Yakut'a yönelik sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Kişinin hatırasına hakaret, halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep ve cinsiyet ile bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak" suçlarında iddianame hazırlanarak dava açıldı.

"PİŞMANIM" DEDİ

Kozan 2'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Cengiz katıldı. Cumaali Cengiz, şehit Songül Yakut'un fotoğrafının paylaşıldığı sosyal medya sayfasında yaptığı yorum nedeniyle pişman olduğunu belirtti.

14 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Cengiz'e "kişinin hatırasına hakaret" suçundan 7 ay, "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak" suçundan ise 7 ay olmak üzere toplam 14 ay hapis cezası verdi.

CEZA İNDİRİMİ YA DA ERTELEME KARARI YOK

Mahkeme heyeti, sanık hakkında herhangi bir ceza indirimi veya erteleme kararına da gitmedi.

Kararda, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve para cezasına çevrilmesi uygulanmadığı için Cengiz 14 ay hapis yatacak.