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Şekil değiştirebilen nesneler geliştirildi

Bilim adamları, ısıya maruz kaldığında sürekli olarak şekil değiştirebilen nesneler elde etti.

13.04.2017 - 13:07
  1. Haberler
  2. Teknoloji

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ABD'deki Georgia Teknoloji Enstitüsü, Singapur'daki Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi ve Çin'deki Şian Ciaotong Üniversitesi araştırmacıları, ısıya maruz kaldığında 5 saniye gibi kısa bir sürede bükülebilen, kıvrılabilen ya da genişleyebilen plastik nesneler üretmek için yeni bir üç boyutlu (3-D) yazıcı yöntemi geliştirdi.

8 KATA KADAR GENİŞLEYEBİLİYOR

Yeni yöntemle şekil belleğine sahip polimer katmanları oluşturan araştırmacılar, her bir katmanı ısıya maruz kaldığında farklı tepki vermek üzere tasarladı. Bu yöntemle elde edilen kafes benzeri nesne, sıcak suyla temas ettiğinde 8 kata kadar genişleyebiliyor. Söz konusu nesneler, aynı zamanda yeni şekillerini koruyor. Şekil değiştirebilen nesnelerin, tıbbi cihazlar, uzay araçları, robotlar ve oyuncaklarda kullanılması bekleniyor.

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