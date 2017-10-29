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Seksomnia hastası tecavüz suçundan aklandı 

Glasgow'da Eylül 2011 ve Ekim 2012 yıllarında partnerine tecavüz eden adam, seksomnia hastası olduğu kanıtlanınca serbest kaldı.

29.10.2017 - 10:02
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İskoçya'nın Glasgow şehrinde yaşayan 35 yaşındaki Lawrence Barilli'nin kız arkadaşı, Barilli'yi tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından mahkemeye vermişti.

YÜZLERCE KEZ YAŞANDI

35 yaşındaki ismi verilmeyen kadın, tecavüz ve cinsel saldırı olaylarının "yüzlerce" kez yaşandığını iddia etti.

Olay ilk yaşandığında ertesi gün Barilli'yle yüzleştiğini söyleyen kadın, Barilli'nin böyle bir şey hatırlamadığını söyledi.

HASTALIĞI ONAYLANDI

Lawrence Barilli, seksomnia (uykuda seks) tanısının pratisyen hekimi tarafından onaylandığı ve yaşanan olayların "farkında olmadığını" söyledi.

Savcılığın sorgulaması üzerine mahkemede seksomnia hastası olduğunu söyleyen ve tecavüz veya cinsel saldırıya dair herhangi bir anısı olmadığını belirten Lawrence Barilli suçsuz bulundu.

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