Şelaleden düşen YouTuber'lar hayatını kaybetti

Ryker Gamble, Alexey Lyakh ve Megan Scraper seyahat yaparak çektikleri görüntüleri YouTube kanallarında yayınlıyordu. Son olarak gittikleri şelaleden düşen gençler hayatlarını kaybetti.





YÜZERKEN DÜŞTÜLER

High On Life grubunun üyeleri Kanada'daki British Columbia eyaletinde bulunan Shannon Şelalesi'ne gitti.

Polis, 3 maceraperestin şelalenin döküldüğü yerde yüzerken kontrolü kaybederek 30 metreden düştüğünü açıkladı.

High On Life grubunun YouTube'de 1,1 milyon takipçisi ve 500 binden fazla abonesi bulunuyor.