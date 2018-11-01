taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.58285
Euro
6.3413
Altın
1218.37
Borsa
90200.71
Gram Altın
218.678

Selami Altınok, HDP'li belediyeler gerçeğini anlattı

Selami Altınok'un anlattığı olay, bölgedeki belediyelere neden kayyum atandığı sorusunun cevabı niteliğinde.

Haber Merkezi | 01.11.2018 - 08:08..
  1. Haberler
  2. Gündem
Selami Altınok, HDP'li belediyeler gerçeğini anlattı

Terör örgütü PKK'nın hendek kazıp barikatlar kurduğu döneme ait bir gerçek ilk kez Meclis'te anlatıldı.

O dönem İçişleri Bakanı olarak görevde bulunan Selami Altınok, gece yarısı Mardin Valiliği'nden aldığı telefonda, HDP'li belediye tarafından hendek kazıldığını öğrendiğini söyledi.

İLK KEZ AÇIKLADI

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Meclis'te devam eden görüşmelerde hendek olaylarıyla ilgili bu bilgileri ilk kez paylaştı:

GECE YARISI GELEN TELEFON

"Gecenin saat birinde o zamanki Mardin Valisi beni aradığında Recep Akdağ Bakanımız da yanımdaydı. Kaynak: Ensonhaber.com

Selami Altınok, HDP'li belediyeler gerçeğini anlattı

Selami Altınok, HDP'li belediyeler gerçeğini anlattı ViDEO

BELEDİYE KEPÇESİYLE HENDEK KAZIYORLAR

'Sayın Bakanım, şu anda Dargeçit’te belediye başkan vekili yanında belediye kepçesinin operatörü kepçeyle çukur kazıyorlar.' dediğinde ben de aynı şekilde ona ne yapması lazım geldiğini çok açık ve net bir şekilde söyledim. Kaynak: Ensonhaber.com

Hukuk devletinde AK Partili, HDP’li, CHP’li, MHP’li, hangi partiden olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti devletinde devletin vatandaşına, askerine, polisine çukur eşerek, bomba döşeyerek şehit etmeye gayret etmeye, patlatmaya gayret etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobil fiyatları

ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobil fiyatları

7
Selami Altınok, HDP'li belediyeler gerçeğini anlattı

Selami Altınok, HDP'li belediyeler gerçeğini anlattı

6
ABD Türkiye'nin teröristleri vurmasını istemiyor

ABD Türkiye'nin teröristleri vurmasını istemiyor

17
Bella Hadid defile öncesi dolabını açtı

Bella Hadid defile öncesi dolabını açtı

11
Emina Jahovic: Her şey ortada

Emina Jahovic: Her şey ortada

4
Türkiye Çin ile ticareti büyütecek

Türkiye Çin ile ticareti büyütecek

11
Meclis'te gergin oturum

Meclis'te gergin oturum

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM