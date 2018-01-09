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Selçuk İnan'ın Samsung'dan tazminat talebine ret

Selçuk İnan'ın "S8" markasının kendisi üzerine tescilli olduğunu belirterek Samsung'a açtığı davada karar verildi. Mahkeme Selçuk'un tazminat talebini reddetti.

Haber Merkezi | 09.01.2018 - 11:04..
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Selçuk İnan'ın Samsung'dan tazminat talebine ret

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un çıkardığı “S8” modelinin Türkiye’deki isim hakkının kendisine ait olduğu iddiasıyla Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, sosyal medyada kullandığı ismini de kanıt göstererek şirkete dava açtı.

SAMSUNG'A DAVA AÇTI

Samsung’un "S8" ibaresiyle haksız rekabet teşkil eden eylemlerinin men edilmesini isteyen İnan, ticari ürünlerde, evraklarda, kataloglarda, internet sitesinde, sosyal medya kanallarında ve her türlü tanıtım ile ticari faaliyetlerde "S8" şeklindeki markasal kullanımların durdurulmasını talep etti.

Dava sonuçlanıncaya kadar ürünlerin üzerindeki markaların silinmesini ya da ürünlerin imhasına karar verilmesini de isteyen Selçuk İnan, 10 bin TL maddi, 100 bin TL manevi toplam 110 bin TL tazminatı, Samsung’un 8 Haziran 2017’den itibaren faiziyle ödemesini istedi.

Selçuk İnan'ın Samsung'dan tazminat talebine ret

İHTİYATİ TEDBİR KARARINA RET

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, Selçuk İnan’ın “S8” markasının kullanımı konusundaki ihtiyati tedbir talebini reddetti. Selçuk İnan'ın Türk Patent Enstitüsü’nden "S8" markasını 2013’te kendi adına tescil ettirdiğini belirten mahkeme, İnan’dan önce "S8" markasını Audi ve Altınmarka AŞ şirketlerinin de aldığını, Samsung’un ise Galaxy ve Samsung ibareli birçok seri markasını 2010’da tescil ettirdiğini kaydetti.

Samsung’un markasının genel itibarıyla Galaxy S8 olduğunu belirten mahkeme, tedbir kararını reddetmesinin gerekçesini şöyle açıkladı: “Kelimeler ve sayılar kimsenin tekeline verilemez. Markanın bir bütün olarak incelenmesinde Samsung’un tanınmış markasında ön planda olan unsur Galaxy ibaresi olup, S8 gibi asıl markanın önüne ve arkasına eklenen sayı ve kelimeler ise uygulamada cep telefonun modelinin bir üst model ve teknolojik olarak piyasaya çıkan yeni bir ürünü çağrıştırmakta olduğu bilinen bir gerçektir.”

Selçuk İnan ise reddedilen tedbir kararını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı.

Selçuk İnan'ın Samsung'dan tazminat talebine ret

4 YIL ÖNCE TESCİL ETTİRMİŞTİ

Galatasaray’ın kaptanı İnan, 7 numaralı futbolcu Quaresma’nın ‘Q7’, Burak Yılmaz’ın ‘BY17’ ve Cristiano Ronaldo’nun ‘CR7’si gibi 4 yıl önce ‘S8’ markasını ‘ilk harf ve forma kombinasyonu’ şeklinde TPE’den tescil ettirmişti.

Selçuk İnan'ın Samsung'dan tazminat talebine ret

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