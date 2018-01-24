Selçuk Üniversitesi’nden KBRN’ye destek

TSK KBRN Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı KBRN Savunma Tabur Komutanı Piyade Yarbay Timür Baykal ve beraberinde askeri heyet, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ile bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara ve Enstitü Müdürleri de katıldı.

"KARA KUVVETLERİNİ BU KONUDA DESTEKLEYEN TEK BİRİMİZ"

TSK KBRN Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı KBRN Savunma Tabur Komutanı Piyade Yarbay Timür Baykal, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, kurulduğu günden bu yana tüm teknolojik imkanları kullanarak profesyonel şekilde her türlü olumsuzluklara karşı hazır bulunan ve disiplini hiçbir zaman bırakmayan personel, görevini titizlikle yerine getiriyor. Merkez, yaptığı eğitim ve öğretim faaliyetleri, açmış olduğu kurslarla KBRN savunması konusunda TSK birlik ve personeline, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yabancı askeri personele eğitim veren tek kurum. KBRN Savunma Tabur Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nı KBRN savunması yönünden destekleyen tek birlik."





"ÜLKE SAVUNMASINDA SİVİLLERİN DE GÖREVİ VAR"

"Ülke savunması bir bütündür. Sadece silahlı kuvvetlerin değil, aynı zamanda sivillerinde görevidir. Bu güzel ancak eksiklerimiz var. Ülkemizdeki üniversitelerin desteğiyle ve akademik çalışmalarla savunmayı daha da güçlendirmek istiyoruz. Dolayısıyla akademik olarak da üniversitelerin destek vermesini bekliyoruz. Birçok proje geliştiriyoruz. Ancak bunları hayata geçirmek konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Üniversitelerimiz ve savunma sanayimizle birlikte tamamen yerli olarak KBRN keşif ve temizleme alanındaki çalışmaları sürdürmek ve geliştirmek hedeflerimiz arasında yer alıyor.”





"YAPAY ZEKADA DA ATILIM YAPMAK İSTİYORUZ"

Yapay zeka konusunda atılımlar yapmak istediklerinin altını çizen TSK KBRN Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı KBRN Savunma Tabur Komutanı Piyade Yarbay Timür Baykal, muharebe sahasında insan zayiatını en aza indirmek için milli bir proje geliştirmek istediklerini de sözlerine ekledi. Yarbay Baykal, uluslararası akrediteye sahip bir laboratuvar gerekliliğini de ifade etti.

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"GENİŞ İMKANLARA SAHİBİZ"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, “Devletimizin stratejik üniversite olabilmesindeki imkanlardan biri de budur. Selçuk Üniversitesi’nin bünyesinde bu konuyla ilgili akademisyenler olduğu gibi üniversitemiz sahip olduğu imkanlarla birlikte Türkiye’de bu konuda çalışabilecek diğer hocalarımızı da çağırabileceğimiz, araştırmaları yoğunlaştıracak imkanlara sahibiz. Hem laboratuvar hem de uygulama düzeyinde geniş imkanlara sahip olarak bu süreci yürütebileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı

Anadolu Ajansı-Arşiv

"YERLİ ÜRETİMDE ÇALIŞMALAR ÖNEMLİ"

Maddi ve manevi olarak projelere destek vereceklerini vurgulayan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise, “Bize düşen vazife bu organizasyonu sağlamak ve insanların önüne somut hedefler koymaktır. Yapay zekâ konusunda insan zayiatını önlemeye yönelik çalışmalara verebileceğimiz katkılar olabilir. Bu konuda çalışan hocalarımız var. Hem laboratuvar hem de koruma malzemelerinin üretimi için yerli üretim konusunda çalışmalar yapılması en önemlisidir. Eğitimli personel ihtiyacını da giderebiliriz. Lisansüstü eğitim programı açılmasını üstümüze aldık. Projeler için radyasyona karşı koruyucu elbise üretimi konusunda çalışmalar yapabiliriz. Sahada radyoaktif serpintiyi dronlarla tespit etmenin yollarını geliştirelim. Radyoaktif atıkların saklanmasıyla ilgili projemiz yürütülüyor. KBRN ölçümleri için akredite laboratuarı da proje haline getirelim. KBRN saldırılarında temizleme malzemeleri, kimyasal- biyolojik ve radyoaktif-nükleri ayrı ayrı projeler halinde çalışalım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı-Arşiv