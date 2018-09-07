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Selçuklu Çarşısı gün yüzüne çıkarılıyor

Anadolu Selçuklu Hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat'ın 13. yüzyılda fethederek ikinci başkent yaptığı Alanya'daki tarihi kalede bulunan Selçuklu Çarşısı gün yüzüne çıkarılıyor.

AA | 07.09.2018 - 16:19..
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Akdeniz Üniversitesi Ortaçağ Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Alanya Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar önderliğinde bu yıl Alanya Kalesi'nde kazı çalışmaları başladı.

KAZI ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Kazı sırasında mezarlık olan alanın, Selçuklular döneminde çarşı olarak kullanıldığı bulgularına ulaşıldı.

Yaklaşık 30 kişilik bir ekip tarafından kalede 2 ay 10 gün süreyle gerçekleştirilen kazı çalışmaları, Selçuklu Çarşısı içindeki mezarlık alanlarının taşınmasının ardından devam edecek.

Prof. Dr. Osman Eravşar, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın fethettiği Alanya'nın ticaret bakımından önemli bir liman kenti haline geldiğini söyledi.

Selçuklu Çarşısı gün yüzüne çıkarılıyor

MEDENİYETLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Alanya'nın tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını anlatan Prof. Dr. Eravşar, kentsel anlamdaki en önemli gelişmenin Selçuklular döneminde olduğunu belirtti.

Osmanlı döneminde Alanya'da nasıl bir kentsel değişimin olduğu hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadıklarını söyleyen Eravşar, burada Kanuni döneminde bir Venedik kuşatması yaşandığını, Venedik donanmasının Alanya Limanı'nın önüne kadar geldiğini, bu sırada çıkan fırtına nedeniyle kuşatmadan vazgeçildiğini bildiklerini anlattı.

Selçuklu Çarşısı gün yüzüne çıkarılıyor

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