Selçuklu dönemi 3 kervansaray bilimsel kaynaklarda

Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Kunduracı, hayatının, Konya'nın Derebucak ilçesinde geçtiğini ve bölgedeki tarihi ve kültürel varlıklara ilişkin yaklaşık 20 yıldır çalışma yürüttüğünü söyledi.

ROMALILARIN KULLANDIĞI TİCARİ YOL

Kunduracı, Beyşehir-Derebucak-İbradı-Serik güzergahında Romalıların da kullandığı ticari bir yolun olduğunu ve Anadolu'daki ticaret mallarının Akdeniz'e buradan gittiğini söyledi.

TAM METİN KİTABELER

Osman Kunduracı, "Derebucak'a girişte Tollar mevkisinde bir han kalıntısı olduğunu keşfettim. Bunun hemen 14 kilometre aşağısında Orta Payam mevkisinde Kireçlik Hanı vardı. Bunların silsile halinde devam ettiğini fark ettik. Konya-Beyşehir arasındaki ticaret yolunun Kubadabad-Alanya arasında bir bağlantısının olabileceğini düşünerek, bu kervansarayları belirledik. Burada üç hanın yerini bulduk ve yapıyı tespit ettik. Bunlardan ikisinin, tam metin kitabeleri de var" dedi.



