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Selçuklu film platosu için Hollywood görüşmeleri

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, "Direniş Karatay" filmi için kurduğu film platosunu Hollanda film yapımcılarına kiralamak için çalışma başlattı.

AA | 30.10.2018 - 11:09..
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Bu yıl mart ayında vizyona giren Direniş Karatay filminde, Moğol saldırılarının yoğun biçimde yaşandığı dönemde, zor şartlar altında Selçuklu Devleti'nde Emir Celalettin Karatay'ın önderliğinde kurulan Karatay Medresesi'nin başarı dolu kuruluş hikayesi anlatılıyor.

YAPIMCILARIN GÖZDESİ OLDU

Dönem filminin çekildiği 12. yüzyıl Konya'sını tasvir eden film platosu, sanatçıların kullandığı aksesuar ve kostümler, filmin gösterime girmesinin ardından, farklı dizi ve film yapımcıları tarafından kullanılmaya devam etti. Başrolünde Mehmet Aslantuğ'un oynadığı filmin çevrildiği platonun yapımı ise tam 3 ay sürdü.

Selçuklu film platosu için Hollywood görüşmeleri

DÖNEME GÖRE TASARLANDI

25 dönümlük araziye kurulu, 66 bin metrekaresi açık, 20 bin metrekaresi kapalı toplam 86 bin metrekarelik platoda tonlarca demir, çelik ve ahşap kullanıldı.

Tarih danışmanların öncülüğünde tamamını Konyalı ustaların inşa ettiği plato, Selçuklu dönemini eksiksiz yansıtırken, tarih eksenli Hollywood film setlerindeki görsellik ve kaliteyi aratmıyor. ​

Kılıçarslan Köşkü, Sultan Kapısı, Ertaş Kapısı gibi tarihi yapıların gerçeğe yakın prototiplerinin bulunduğu platoda, sokaklar, döneme ait kasap, manav, fırıncı, kumaşçı ve benzeri meslek sahiplerinin dükkanları yer alıyor.

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