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Selçuklu mezar taşları birer sanat eseri

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığındaki 8 bini aşkın mezar taşının her birinde farklı motifler olması dikkat çekiyor.

İHA | 01.11.2018 - 12:11..
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Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da nitelendirilen ve boyları 4 metreye varan mezar taşları üzerindeki işlemeler ziyaretçileri etkilerken, 8 bini aşkın mezar taşı üzerindeki hiçbir tezyin işlemenin diğer bir mezar taşına benzememesi ise Ahlat Selçuklu Mezarlığını oldukça özel kılıyor.

Selçuklu mezar taşları birer sanat eseri

4 METRELİK MEZAR TAŞLARI

Ahlat Müze Müdür Vekili Mikail Ercek, Selçuklu Meydan Mezarlığını ilginç kılan birçok özellik olduğunu vurgulayarak, "Özellikle mezarların 4 metreye varan boyutları, mezar taşları üzerindeki tezyin unsurları ve hiçbir tarafı boş kalmayacak şekilde tezyin edilmesi ve en dikkat çekici yönü ise bu tezyin unsurların hiçbirinin bir diğerinin tekrarı niteliğinde olmamasıdır. Bu da mezar taşlarını çok özel kılıyor" dedi.

Selçuklu mezar taşları birer sanat eseri


BENZERİ YOK

Mikail Ercek, "Bir benzerinin hiçbir yerde olmaması ve dünyanın en büyük İslam mezarlığı olması, burayı çok önemli bir hale getiriyor. Üzeri değişik figüratif unsurlarla bezenmiş olması ve hiçbir mezar taşının tezyininin diğer bir mezar taşına benzememiş olması, mezar sayısı oranında figür ve motiflerle işlenmiş olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu kadar çok mezar taşının üzerinde farklı motiflerin olması, Ahlat Selçuklu Mezarlığının bir motif bahçesi konumunda olduğunu da bizlere gösteriyor" şeklinde konuştu.

Selçuklu mezar taşları birer sanat eseri

Selçuklu mezar taşları birer sanat eseri


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