Selda Bağcan: Babamı tifodan kaybettim

Selda Bağcan, konser için gittiği Van’da, 1957’de vefat eden babası Selim Bağcan’ın mezarını ziyaret etti.

"ASLEN MUĞLALIYIZ"

Veteriner hekim olan babasının tifodan hayatını kaybettiğini söyleyen Bağcan, “Aslen Muğlalılıyız. Ben 1 yaşındayken Van’a gelmişiz. Babam bir köyde içtiği sudan tifoya yakalanmış ve 10 gün içinde vefat etmiş” dedi.

Sanatçı, sözlerine şöyle devam etti: “Annem, babamın vefatından sonra o eve dönmek istememiş, Ankara’ya gitmişiz. Babamın mezarını da arkadaşları yaptırmış. Bu mezarı üçüncü ziyaretim. Daha önce uğradığımda iyi durumdaydı ama zamanla yıpranmış, mermerler yok olmuş. Şimdi ona güzel bir mezar yaptırıyorum.”