Selene ve Helios kabartması bulundu

İçinde 6 farklı tapınağın yer alması nedeniyle "Tapınaklar Kenti" olarak nitelendirilen Alabanda Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor.

HELENİSTİK DÖNEME AİT KALINTILAR

Helenistik döneme ait meclis binası, tiyatro salonu ve doğu hamamı gibi eserlerin gün yüzüne çıkartıldığı kentteki agorada devam eden kazı çalışmalarında önemli buluntulara rastlanıyor.

Agoradaki dolgu malzemeleri içinde bulunan, ay ile güneşi (gece ve gündüz, karanlık ve aydınlık) temsil eden, 1,5 metre boyutunda Selene ve Helios kabartması gün yüzüne çıkartıldı.