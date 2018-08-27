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Selene ve Helios kabartması bulundu

Aydın'daki Alabanda Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarında ay ile güneşi temsil eden Selene ve Helios'un yüz kabartmalarından oluşan 1,5 metrelik heykel gün yüzüne çıkartıldı.

AA | 27.08.2018 - 11:09..
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İçinde 6 farklı tapınağın yer alması nedeniyle "Tapınaklar Kenti" olarak nitelendirilen Alabanda Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor.

HELENİSTİK DÖNEME AİT KALINTILAR

Helenistik döneme ait meclis binası, tiyatro salonu ve doğu hamamı gibi eserlerin gün yüzüne çıkartıldığı kentteki agorada devam eden kazı çalışmalarında önemli buluntulara rastlanıyor.

Agoradaki dolgu malzemeleri içinde bulunan, ay ile güneşi (gece ve gündüz, karanlık ve aydınlık) temsil eden, 1,5 metre boyutunda Selene ve Helios kabartması gün yüzüne çıkartıldı.

Selene ve Helios kabartması bulundu

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