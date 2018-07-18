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Selin Sayek Böke değişim çağrısı yaptı

İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve CHP eski Milletvekili İlhan Cihaner, Kılıçdaroğlu'na cephe açarak kurultay çağrısında bulundu.

AA | 18.07.2018 - 13:37..
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Selin Sayek Böke değişim çağrısı yaptı

9 seçimdir koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı parti içi muhalefet giderek güçleniyor. Milletvekilleri ve delegeler olağanüstü kurultay için imza veriyor.

DEĞİŞİM İSTEDİLER

Son olarak CHP PM üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve CHP eski Milletvekili İlhan Cihaner de Muharrem İnce'nin tarafına geçerek partide değişim istediklerini açıkladı.

"GENEL MERKEZİMİZİN KAYITSIZ DURUŞU HOŞNUTSUZLUK YARATTI"

Söz konusu çağrıda, CHP'yi tekrar umut haline getirecek yeni bir yönetim iradesinin oluşmasına olanak sağlanması gerekliliği vurgulanarak, "Genel Merkezimizin bu olumsuzluklar karşısındaki kayıtsız duruşu, parti içinde de hoşnutsuzlukları artırmıştır. Faşizme karşı omuz omuza mücadele etmesi gerekenlerin karşı karşıya gelmesine, yoldaşlık hukukunun bozulmasına izin vermemiz mümkün değildir." ifadesi kullanıldı.

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Selin Sayek Böke değişim çağrısı yaptı

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