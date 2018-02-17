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Şemdinli bir, Afrin'de bir askerimiz şehit oldu

TSK, Hakkari Şemdinli'de ve Zeytin Dalı Harekatı'nda askerlerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | 17.02.2018 - 19:15..
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Şemdinli bir, Afrin'de bir askerimiz şehit oldu

Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında terör örgütleriyle mücadelesi sürerken acı haberler de geliyor.

2 ASKER ŞEHİT OLDU, 1 ASKER YARALANDI

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "17 Şubat 2018 tarihinde Hakkari/Şemdinli bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında icra edilen operasyonlarda ise bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir"

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