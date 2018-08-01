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Semih Şentürk eşini öpmeye doyamadı

Futbolcu Semih Şentürk, eşi Pınar Şentürk ve kızlarıyla tatil sezonunu Bodrum'da açtı

Haber Merkezi | 01.08.2018 - 10:26..
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Uzun yıllar boyunca Fenerbahçe'de futbol oynayan ve Süper Lig'de gol krallığı sevincini yaşayan futbolcu Semih Şentürk, eşi Pınar Şentürk ve kızlarıyla tatil  Bodrum'da tatil yapıyor. Bir beach'te görüntülenen futbolcu, denizde kızları ile bol bol şakalaştı. Bir ara eşi de yanına gelen futbolcu, birlikte yüzerek açılmayı tercih etti.

ÖP ÖP DOYAMADI

Habertürk'te yer alan habere göre; eşine sarılarak denizde romantik anlar yaşayan Şentürk, eşini öpücüklere boğdu. Pınar Şentürk'ün kusursuz fiziği ise adeta göz doldurdu.

Son olarak Eskişehirspor forması giyen Semih Şentürk'ün yeni sezonda adresinin neresi olacağı henüz belli değil.

Semih Şentürk eşini öpmeye doyamadı

Semih Şentürk eşini öpmeye doyamadı

Semih Şentürk eşini öpmeye doyamadı

Semih Şentürk eşini öpmeye doyamadı

Semih Şentürk eşini öpmeye doyamadı

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