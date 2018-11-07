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Senegal, çıkardığı altını kendi işlemek istiyor

Cumhurbaşkanı Macky Sall, ülkesinin şu ana kadar çıkardığı madenleri işlemeden İsviçre'ye ithal ettiğini ancak artık altını Senegal'de işlemek istediklerini söyledi.

AA | 07.11.2018 - 03:14..
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  2. Ekonomi

Senegal'in başkenti Dakar'da 5. Uluslararası Madencilik ve Konferansı Fuarı düzenlendi.

Kanada'nın onur konuğu olduğu, 3 gün sürecek organizasyona birçok Afrika ülkesinin ve dünyanın önde gelen madencilik ve metalürji firmalarının temsilcileri katıldı.

Senegal, çıkardığı altını kendi işlemek istiyor

"ALTINIMIZ, KENDİ ÜLKEMİZDE İŞLETİLMELİ"

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, ülkesinin şu ana kadar çıkardığı madenleri işlemeden İsviçre'ye ithal ettiğini, ancak artık altını yerinde işlemek istediklerini belirtti. "Kuyumcularımızın talebini karşılamak için yeni yollar denemeyi göze almalıyız." diyen Sall, Madencilik ve Jeoloji Bakanı Aissatou Sophie Gladima'ya ülkede çıkarılan altının Senegal'de işletilmesi olanaklarını araştırması direktifi verdiğini söyledi.

Senegal, çıkardığı altını kendi işlemek istiyor

"Madencilik Sektörü: Mineral, Metal ve Cevher Endüstrisinde Büyüme ve İlerlemenin Motoru" temasıyla düzenlenen konferans ve fuara, Senegal'de yaklaşık 2 milyar dolarlık demir çelik yatırımı yapmaya hazırlanan Türk şirketi temsilcileri de katılıyor.

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