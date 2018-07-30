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Senem Kuyucuoğlu'nun yeni hayatı

Nişantaşı’ndaki bir mekanda garson olarak çalışmaya başlayan Kuyucuoğlu, “Ne iş olursa yapıyorum. Meslek öğreniyorum” dedi.

Haber Merkezi | 30.07.2018 - 06:30..
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2014 yılında karıştığı narkotik olay sonrası modellik kariyeri biten Senem Kuyucuoğlu, kendine yeni bir hayat kurdu.

"BU MAAŞ BENİM GÜNLÜK YEMEĞİME YETMEZ"

28 yaşındaki eski manken, amacının ileride kendi mekanını açmak olduğunu ifade etti: “Ben kendime dükkan açmayı düşünüyorum. Arkadaşımın dükkanında da bir şeyler öğrenmek için işe başladım. Burada garsonluktan temizliğe her şeyi yapıp meslek öğreniyorum. Bundan gocunmuyorum. Net bir ücret konuşmadık ama alınan para herhalde benim bir günlük yemeğimi zor çıkartır. Aklım parada da değil, buradan alacağım ücretin bir kısmını hayvanlara bağışlayacağım."

Senem Kuyucuoğlu'nun yeni hayatı

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