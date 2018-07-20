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Şener Şen'in yeğeni tutuklandı

Adnan Oktar'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi | 20.07.2018 - 07:03..
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Adnan Oktar ve kedicikleri...

Yaşadıkları şatafatlı hayatın arkasından bir suç örgütü çıktı.

Emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar ve 167 şüpheli hakim karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, şüphelilerin hepsi hakkında tutuklama kararı verdi.

ŞENER ŞEN'İN KEDİCİK YEĞENİ

Tutuklanarak cezaevine gönderilen isimlerden biri dikkat çekti.

O isim, Şener Şen'in öz yeğeni Aslı Süme Efeoğlu'ndan başkası değil.

Ünlü sanatçının kedicik olan yeğeni, uzun zamandır Adnan Oktar'ın çevresindeydi.

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Şener Şen'in yeğeni tutuklandı

 

Şener Şen'in yeğeni tutuklandı

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