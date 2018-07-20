Şener Şen'in yeğeni tutuklandı

Adnan Oktar ve kedicikleri...
Yaşadıkları şatafatlı hayatın arkasından bir suç örgütü çıktı.
Emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar ve 167 şüpheli hakim karşısına çıkarıldı.
Mahkeme, şüphelilerin hepsi hakkında tutuklama kararı verdi.
ŞENER ŞEN'İN KEDİCİK YEĞENİ
Tutuklanarak cezaevine gönderilen isimlerden biri dikkat çekti.
O isim, Şener Şen'in öz yeğeni Aslı Süme Efeoğlu'ndan başkası değil.
Ünlü sanatçının kedicik olan yeğeni, uzun zamandır Adnan Oktar'ın çevresindeydi.
Tutuklanan kedicikler Silivri Cezaevine getirildi VİDEO