Seramik ustasının çamurdan sanatı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Şahbaz, endüstriyel çamuru birbirinden güzel sanat eserlerine dönüştürüyor.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Afyonkarahisar'da yaşayan seramik ustası Hasan Şahbaz'ın 20 yıldır endüstriyel döküm çamuruyla yaptığı eserler, yurt içinin yanı sıra Japonya, Kore, Finlandiya, Romanya ve Tayvan gibi birçok ülkede açtığı sergilerde büyük ilgi görüyor.

Üniversitenin atölyesinde seramik çamurundan biblolar, baykuş, at ve balık gibi hayvan figürleri yapan Hasan Şahbaz, eserlerini bugüne kadar katıldığı 100'ün üzerinde ulusal ve uluslararası sergide sanatseverlerin beğenisine sundu.

20 YILDIR SERAMİK ESERLER YAPIYOR

Hasan Şahbaz, "Yaklaşık 20 yıldır seramik eserler yapıyorum. 100'ün üzerinde ulusal ve uluslararası sergiye katıldım. Japonya, İspanya, Romanya, Finlandiya, Tayvan ve Kore, sergi açtığım ülkelerden sadece birkaçı. İspanya'da 38 yıldır Alcora Seramik Müzesi'nin düzenlediği seramik yarışmasında bu yıl 'baykuş' isimli soyut hayvan figürü ile birincilik ödülü aldım. Seramik şekillendirirken kullanılan farklı yöntemler var. Ben de endüstriyel ürünlerin üretildiği teknikle sanatsal ürünler yapıyorum. Bunu yaparken çok parçadan oluşan sanatsal ürünler ortaya çıkıyor. Lavaboda kullanılan çamurla sanatsal ürünlerim de kullanılan çamur aynı." dedi.

"İNSANLAR SERGİLERE İLGİ DUYUYOR"

Hasan Şahbaz, "Baykuş, kuş, at gibi hayvan figürlerinin yanı sıra insan figürlerinden oluşan formlar üretiyorum. Bunların içerisinde bir eser birden fazla hayvana benzetilebiliyor. Sergilerde sanatsal ürünleri görenler o eseri kendi hayal gücüyle farklı hayvanlara benzetiyor. İnsanlar sergilere ilgi duyuyor, teveccüh gösteriyor. Tabii şimdi günümüz çocukları bunlara hiç dokunmadan, daha çok evde yalnız, bireyselleşmiş biçimde, cep telefonları, tablet bilgisayar ile ilgileniyor. Biz daha çok paylaşım yaparken şimdiki çocuklar yalnızlaşmaya doğru gidiyor. Elbette her dönemin kendi yaşam biçimi var. Bunun artılarını, eksilerini kabul etmek lazım. Ama paylaşmak açısından sanat çok önemli bir araçtır." diye konuştu.



