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Seranay Sarıkaya'dan evlilik açıklaması

Kerem Bürsin ile 2 yıldır aşk yaşayan Serenay Sarıkaya Harpers Bazaar’ın evlilik sorusuna cevap verdi.

03.11.2017 - 08:27
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Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya kendisine yöneltilen evlilik sorusuna, şu yanıtı verdi: "Çok genciz. Zaten güzel giden bir ilişkimiz var. Evlilik için acele etmek istemiyoruz."

Seranay Sarıkaya'dan evlilik açıklaması

"EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUM"

Serenay Sarıkaya daha önce de "Kerem Bürsin'den evlilik teklifi aldınız mı" yönündeki soruya şu cevabı vermişti: "Güzel giden bir birliktelik olunca herkes evlilikle taçlandırmak istiyor. Ben 25 yaşında bir genç kız olarak şu anda her şey çok yolunda gittiği için böyle bir kararı erken buluyorum. Her şey çok şükür yolunda. Umarım böyle devam eder. Evlilik düşünmüyorum"

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