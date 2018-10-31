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Serdar Ortaç: Chloe darp edilmedi

Ünlü şarkıcı, eşi Chloe Loughnan hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

Haber Merkezi | 31.10.2018 - 12:28..
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Serdar Ortaç: Chloe darp edilmedi

Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan geçtiğimiz hafta Amerika Miami’de kaza geçirdiği haberleriyle gündeme gelmiş, Ortaç da eşinin durumunun kötü olduğunu açıklamıştı. Olayın üzerinden günler geçmesine rağmen Serdar Ortaç’ın eşinin yanına gitmemesi çiftin boşanacağı iddialarını gündeme getirdi.

ATALAY'IN AÇIKLAMASINA CEVAP GELDİ

Dün Asena Atalay, Serdar Ortaç’ın tavrıyla ilgili başka bir iddiayı ortaya attı. Atalay, Chloe’nin motor kazası geçirmediğini, Miami’de gittiği barda darp edildiğini öne sürdü. Bu sebeple de Serdar Ortaç’ın mesafeli davranıyor olabileceğini söyledi.

Serdar Ortaç’tan iddialara yanıt gecikmedi. Ünlü şarkıcı şunları söyledi: “Karısı dayak yedi diyorlarmış. Trafik kaza raporu var. Kazanın olduğu yere dair. Hadi raporu yok diyelim aynı anda sağ sol kol nasıl kırılır?Hadi sağ sol aynı anda kırıldı Pelvis kalça kemiğini nasıl kırar?

Yerde yuvarlanmış bu önce sağ kolu kırmış, yuvarlanıp sol kolu kırmış. Motordan uçtu bu kadın. Hadi sağ, solu kırdı. Pelvis kemiğini de hadi kalçasına da bir tekme attı. Dayak yedi… Elmacık kemiğine nasıl yumruk atar biri? Hadi elmacık kemiğini kırdı… Kaşının üzerini nasıl patlatır? Böyle hasar verebilecek bir boksör var mı? Düpedüz işkence bu o zaman! Kadın 30 metre uçmuş motosikletten. Raporlu bir şekilde…”

Serdar Ortaç: Chloe darp edilmedi

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