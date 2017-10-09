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Serdar Ortaç - Chloe Loughnan ayrıldı iddiası

Ünlü popçu Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan çifti birbirlerini sildiler.

09.10.2017 - 11:15
  1. Haberler
  2. Magazin

Serdar Ortaç - Chloe Loughnan ayrıldı iddiası

2014 yılında nikah masasına oturan Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan hakkında daha önce bir çok kez ayrılık haberleri çıkmıştı. Ünlü çift, her seferinde iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

TAKİPTEN ÇIKARDILAR

Ortaç'ın çocuk istemesi, Chloe'nin ise 'önce kariyer' demesi nedeniyle çocuk krizi yaşayan çift, birbirlerini sosyal medya hesaplarında takipten çıkardı. İkilinin bu hareketi bir kez daha 'Boşanacaklar mı' sorusunu akıllara getirdi.

Serdar Ortaç'ın en son 12 Eylül'de, Chloe'nin ise 7 Eylül'de eşiyle fotoğrafını paylaşması dikkatlerden kaçmadı.

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