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Serdar Ortaç eşini anlattı

Serdar Ortaç, eşinin dizilerde oynamasını istediğini fakat Chloe'nin 'zamanı var' diyerek teklifleri reddettiğini söyledi.

Haber Merkezi | 26.07.2018 - 16:19..
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Popçu Serdar Ortaç, eşi Chloe ile birlikte bir kripto paranın tanıtıldığı Çeşme'deki lansman gecesine katıldı.

Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan çifte Chloe'nin neden bir dizide oynamadığı soruldu.

Serdar Ortaç eşini anlattı

"MİLLET ŞOK OLUYOR"

Ortaç eşinin dizilerde henüz oynamak istemediğini söylerken, "Ben Chloe'nin dizi, filmde oynamasını istiyorum. Türkçesi de güzel. Hanım, hep 'zamanı var' diyor. Kaç tane teklif geldi. Onun aksanı yok. Dümdüz Türkçe konuşuyor. Millet şok oluyor. Kick boks da yapıyor. Koydu mu oturtur." dedi.

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