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Serdar Ortaç eşini karnından öptü

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın Instagram'dan paylaştığı görüntü akıllara 'Hamile mi' sorunu getirdi.

28.02.2017 - 11:10
  1. Haberler
  2. Magazin

Türkiye-Amerika arasında mekik dokuyan ünlü çift, Amerika'nın Miami kentinde bulunan özel bir mekanda sabaha kadar eğlenmesi dikkatler çekti.

İŞTE AŞK ORADA

Chloe'nin geceden kalan bir görüntü paylaşması soru işaretlerini doğurdu. Chloe, Serdar Ortaç ile paylaştığı karenin altına İngilizce “That’s love right there” (İşte Aşk Orada) notunu düştü. Takipçileri “Yoksa bebek mi geliyor?” diye sordu.

Serdar Ortaç eşini karnından öptü

BEBEK Mİ GELİYOR

Chloe Loughnan'ın 'That's love right there' (İşte aşk orada) notuyla videoyu paylaşması ve Serdar Ortaç'ın göbeğini öpmesi, "Bebek mi geliyor" soruların oluşmasına neden oldu.

Serdar Ortaç eşini karnından öptü

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