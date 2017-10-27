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Serdar Ortaç'ın Acun Ilıcalı pişmanlığı

Serdar Ortaç, Acun Ilıcalı’nın yıllar önce kendine jüri üyeliği teklif ettiğini anlattı.

27.10.2017 - 07:57
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Serdar Ortaç'ın Acun Ilıcalı pişmanlığı

Serdar Ortaç 12 şarkıdan oluşan yeni albümünn tanıtımı için bir radyo programına konuk oldu. Albümünde Yıldız Tilbe’den 2 şarkı 1 tane de düet olduğundan bahsederek, ilginç bir itirafta bulundu.

"ALLAH BELAMI VERSİN"

Şarkıcı, “Yıldız’a bayılıyorum. Yıllar önce Acun beni arayıp jüri üyesi olmamı söylemişti, hatta ‘Serdar bir program başlayacak Kenan ile seni istiyoruz’ demişti ben de çok yorgunum diyerek kabul etmemiştim Allah benim belamı versin!” dedi.

"İKİ SENEDİR KUMAR OYNAMIYORUM"

Kumar yok Bir dönem kumar yüzünden zor dönemlerden geçen Ortaç şöyle konuştu, “Son iki senedir kumar yok. Chloe kumar konusunda bana çok kızıyor.”

"CHLOE ÇOCUK YAPACAK YAŞTA DEĞİL"

Serdar Ortaç, bebek sorularına, “Çocuk istiyoruz ama Chloe’nin yaşı genç olduğu için erteliyoruz. Çocuğumuz olduğu zaman bakıcı istemiyoruz, tamamen biz ilgileneceğiniz. Chloe şu an bunu kaldıracak yaşta değil” yanıtını verdi.

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