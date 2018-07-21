Serdar Ortaç’ın kayınvalidesi görenleri şaşırttı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan, annesi Lucy ile mavi tura çıktı.
Baş başa 15 gün tatil keyfi yapacaklarını söyleyen ikiliyi görenlerin şaşırmasının nedeni ise çok başkaydı.
HANGİSİ ANNE, HANGİSİ KIZI
Ortaç’ın 43 yaşındaki kayınvalidesi Lucy Loughnan, genç görüntüsü nedeniyle 26 yaşındaki kızından neredeyse ayırt edilemiyor.
"SÜPER KAYNANA"
Serdar Ortaç daha önce, kendisinden 6 yaş küçük olan kayınvalidesine, fit görüntüsü nedeniyle “Süper Kaynana” lakabının takıldığını söylemişti.