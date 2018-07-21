taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.082
USD
4,7910
EURO
5,6122
ALTIN
189,89
PETR
72,9900

Serdar Ortaç’ın kayınvalidesi görenleri şaşırttı

Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan’ın annesi Lucy, düzgün fiziğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Haber Merkezi | 21.07.2018 - 11:19..
  1. Haberler
  2. Magazin

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan, annesi Lucy ile mavi tura çıktı.

Baş başa 15 gün tatil keyfi yapacaklarını söyleyen ikiliyi görenlerin şaşırmasının nedeni ise çok başkaydı.

Serdar Ortaç’ın kayınvalidesi görenleri şaşırttı

HANGİSİ ANNE, HANGİSİ KIZI

Ortaç’ın 43 yaşındaki kayınvalidesi Lucy Loughnan, genç görüntüsü nedeniyle 26 yaşındaki kızından neredeyse ayırt edilemiyor.

Serdar Ortaç’ın kayınvalidesi görenleri şaşırttı

"SÜPER KAYNANA"

Serdar Ortaç daha önce, kendisinden 6 yaş küçük olan kayınvalidesine, fit görüntüsü nedeniyle “Süper Kaynana” lakabının takıldığını söylemişti.

Serdar Ortaç’ın kayınvalidesi görenleri şaşırttı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
5 bakanlık için yardımcı atamaları yapıldı

5 bakanlık için yardımcı atamaları yapıldı

22
Trump: Çin'e gümrük vergileri 500 milyar dolar olabilir

Trump: Çin'e gümrük vergileri 500 milyar dolar olabilir

41
Rizeliden devasa altıpatlar silah

Rizeliden devasa altıpatlar silah

88
Quaresma Çin'e transfer oluyor

Quaresma Çin'e transfer oluyor

31
Adnan Oktar'ın ağabeyi, kardeşini savundu

Adnan Oktar'ın ağabeyi, kardeşini savundu

95
Rusya uzaydan gelen saldırıyı karşılayacak füzeyi denedi

Rusya uzaydan gelen saldırıyı karşılayacak füzeyi denedi

23
Yunanistan'a kaçan teröriste sığınma hakkı verildi

Yunanistan'a kaçan teröriste sığınma hakkı verildi

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM