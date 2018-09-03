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Serdar Ortaç'tan İrlanda açıklaması

Şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından 'İrlanda vatandaşı oldu' şeklindeki söylentilere açıklık getirdi.

Haber Merkezi | 03.09.2018 - 14:33..
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Serdar Ortaç, 2014 yılında İrlanda doğumlu Chloe Loughnan ile dünyaevine girdi. Chloe ile hayatını birleştirdiğinden beri evliliğiyle ilgili sürekli konuşulan Ortaç'ın bu sefer ülkeyi terk edeceği iddia edildi.

"BİZ TÜRKİYE'DEN MEMNUNUZ"

İrlandalı eşi aracılığıyla bu ülkenin vatandaşı olduğu yönünde iddialar ortaya atılınca Ortaç, sessizliğini bozdu ve konuyla ilgili olarak hesabından şunları yazdı: "Serdar Ortaç İrlanda vatandaşı oldu diye dedikodu çıkmış. İstesem de İrlanda vatandaşı olamam, orada yaşamam lazım ayrıca biz Türkiye'de yaşamaktan çok memnunuz"

Serdar Ortaç'tan İrlanda açıklaması

Serdar Ortaç'tan İrlanda açıklaması

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