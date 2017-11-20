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Seren Serengil canlı yayında karnını gösterdi

Hakkında hamile olduğu iddiaları ortaya atılan Serengil, canlı yayında karnını göstererek "Bakın dümdüz işte" dedi.

20.11.2017 - 12:23
  1. Haberler
  2. Magazin

Star TV'de ekrana gelen Duymayan Kalmasın programında magazin haberlerini yorumlayan Seren Serengil, bu kez de hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Doğum kontrol merkezine giderken görüntülenen Serengil, çocuk sahibi olmak istediğini bunun için tedavi gördüğünü ancak şu anda öyle bir durumun olmadığını söyledi.

Seren Serengil canlı yayında karnını gösterdi VİDEO

"BAKIN DÜMDÜZÜM İŞTE"

Ayağa kalkarak karnını gösteren Seren Serengil, "Bakın, gayet dümdüzüm işte" dedi.

Seren Serengil canlı yayında karnını gösterdi

"RİSKLİ HAMİLELİK YAŞAMAMAK İÇİN..."

Serengil, "Gayet dümdüzüm işte. Arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Bende kan pıhtılaşması var. Çocuk sahibi olmak istiyorum, çocuk sahibi olmak için tedavi görüyorum. Riskli hamilelik yaşamamak için kontrole gidiyorum. Böyle bir haber çıktığı zaman güzel yorumlar da geliyor. Teşekkür ediyorum. Bunun için zaman var, güzel bir haber olursa paylaşacağım." diye konuştu.

Seren Serengil canlı yayında karnını gösterdi

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