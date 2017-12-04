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Seren Serengil sevgilisini terk etti

Seren Serengil, yine kendisi gibi şarkıcı sevgilisi Özay Bakır'dan ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Haber Merkezi | 04.12.2017 - 11:09..
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Evlilik yolunda giden mutlu ilişkilerini geride bıraktığımız yıldan bu yana sürdüren Özay Bakır ve Seren Serengil ilişkisine nazar değdi. Seren Serengil kendi evinde misafir ettiği sevgilisini yolladı.

Şimdilerde sunuculuğunu yaptığı magazin programıyla kendisinden söz ettiren Seren Serengil aldığı sürpriz ayrılık kararını sosyal medya hesabından şu satırlarla duyurdu:

"ARAŞTIRMAYA BİLE DEĞER BULMADI"

“Kulağıma gelen bir takım söylentiler yüzünden, aslı astarı olup olmadığını araştırma gereğini dahi hissetmediğim buna mahal veren erkek arkadaşım Özay Bakır ile yollarımı ayırma kararı aldım. Güvenimin sarsıldığı bu ilişkinin bitmesi her ikimiz içinde hayırlısı olandır. Kendisine bundan sonraki yaşamında mutluluklar dilerim.”

Seren Serengil sevgilisini terk etti

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