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Seren Serengil'in avukatı istifa etti

Bugün cezaevine girecek olan Seren Serengil, avukatıyla birbirine girdi.

Haber Merkezi | 02.02.2018 - 07:30..
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Seren Serengil'in avukatı istifa etti

Seren Serengil'in avukatı Ayşegül Mermer, zehir zemberek bir açıklama yaparak ünlü ismin avukatlığını bıraktı.

İşte Av. Mermer'in yaptığı o açıklama:

"24.05.2017 tarihinden bu yana avukatlığını üstlendiğim Seren Serengil'e Gülben Ergen'in başvurusuyla 'Duymayan Kalmasın' programında yaptığı yayınlar nedeniyle tedbir kararı alındı. Mahkemenin tedbir kararına rağmen Seren Serengil'in programında ve Instagram hesabında aleyhte yayın yapmayı sürdürdüğü iddiasıyla 26.01.2018 Cuma günü 11. Aile Mahkemesi Gülben Ergen'in başvurusuyla Seren Serengil’in 3 gün süreyle zorlama hapsine karar verdi. Kamuoyunun ve basının yakından takip ettiği konuyla ilgili avukatlık görevim gereği müvekkilim Seren Serengil'in hukuki açıdan süreci en asgari düzeyde mağduriyetle geçirmesi için ilk andan itibaren ekibimle çalışma başlattım. Müvekkilime cezanın infazındaki hukuki aşamaları detaylarıyla anlattım. Kararın cuma günü çıkması nedeniyle hapis cezasının infazıyla ilgili sürecin pazartesi gününden itibaren başlayacağını ve bu sürecin de (gerekçeli kararın yazılması, savcılığın infaz yazısı vb.) en hızlı şekilde Perşembe gününe kadar sürebileceğini kendisine açık bir dille ilettim.

BENİ DİNLEMEDİ

Buna rağmen, Sayın Serengil, Pazar akşamı 'yarın teslim olacağım' şeklinde bir duyuru yaptı. Kendisine bunun mümkün olmayacağını yine de en kısa sürede infazın gerçekleşmesi için hukuki yollara başvuracağımı ilettim. Ancak kendisi bir an önce teslim olma yönündeki ısrarı ile açıklamalarını sürdürdü. Başka avukatları dahi deveye sokarak bir an önce cezaevine girme yolunu denedi. Serengil’in cezaevine giriş süreci fevri davranışları nedeniyle 'yılan hikayesine' döndü algısı oluştu.

İNFAZ YAZISI YENİ YAZILDI

Sayın Seren Serengil'in bu tutumu ve kamuoyunu yanlış yönlendirmesi nedeniyle mesleki itibarımın zedelenmemesi için bu açıklamayı yapma zorunluluğum doğmuştur. Seren Serengil'in cezasının infaz yazısını bugün (01.02.2018) itibariyle almış bulunmama rağmen yaşananlardan dolayı avukatlık görevimden istifa etmiş bulunuyorum."

BUGÜN CEZAEVİNE GİRECEK

Bu arada İstanbul Aile Mahkemesi, Seren Serengil ile ilgili 3 günlük tazyik hapsi cezasının infaz yazısını dün yazdı. Yazı, infaz savcılığına gönderildi. Serengil'in bu sabah adliyeye teslim olması gerekiyor. Serengil, 2 polis memuru eşliğinde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilecek.

SERENGİL: İSTİFA ET DEDİM!

Av. Mermer'in açıklamasından sonra Seren Serengil, Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Görülen lüzum üzerine Av. Ayşegül Mermer’in dosyadaki avukatlık görevi ile birlikte şahsımı temsil noktasındaki tüm görevleri sonlandırılmıştır. Kendisine mesaj ile azledeceğimi ilettim ancak zarar gelmemesi için 'sen istifa et' dememe rağmen kamuoyuna tam tersi yönde açıklamalar yapması duyduğum kuşkuları arttırmıştır. Bunun mesaj kayıtları da sabittir. Gülben Ergen’in menajeri Özgür Aras ile olan yakın diyalogları ile dosyamızın takibi esnasında şahsımda oluşan tereddütler ve pazartesi günü beni yanlış yönlendirmesi sebebiyle bu kararı almak gerekmiştir."

Seren Serengil'in avukatı istifa etti

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