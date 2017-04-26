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Serena, hamilelik fotoğrafını yanlışlıkla paylaşmış

Kadınlarda dünya sıralamasının 1 numarası ABD'li tenisçi Serena Williams, hamileliğiyle ilgili paylaşımı yanlışlıkla yaptığını açıkladı.

26.04.2017 - 11:38
  1. Haberler
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Kanada'nın Vancouver kentinde bir organizasyonda konuşan 35 yaşındaki sporcu Serena Williams, "Hamile olduğumu paylaşma niyetim yoktu. Daha sonra bakmak için haftalık fotoğrafımı çektim. Yanlışlıkla Snapchat'e yükledim." dedi.

"KORTLARA DÖNMEYİ PLANLIYORUM"

Ocak ayındaki Avustralya Açık'a çıkmadan iki gün önce hamileliğini öğrendiğini belirten Williams, "Kesinlikle kortlara dönmeyi planlıyorum. Annelik hayatımda yeni bir dönem ama henüz emekliye ayrılmadım." ifadelerini kullandı.

Serena Williams, üzerine 20 haftalık yazdığı fotoğrafı, Snapchat uygulamasına yüklemiş ve hemen silmişti. ABD'li tenisçi, daha sonra kamuoyuna hamile olduğunu duyurmuştu. Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan tecrübeli tenisçi, son olarak Avustralya Açık'ta hamileyken şampiyonluğa ulaşmıştı.

Serena, hamilelik fotoğrafını yanlışlıkla paylaşmış

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