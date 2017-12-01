Serenay Sarıkaya: Kerem isterse oynarım

Çi'nin yıldızı Serenay Sarıkaya, Nisan 2015'te meslektaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Serenay Sarıkaya, ''Sevgiliniz senaryo yazmaya başladı. Projesinde yer almak ister misiniz?'' sorusuna, ''Hikayeye bağlı. İnanırsam ve tabii ki teklif gelirse, oynarım'' yanıtını verdi.

"EVLİLİK İÇİN DAHA ERKEN"

Serenay Sarıkaya daha önce "Kerem Bürsin'den evlilik teklifi aldınız mı?" yönündeki soruya şu cevabı vermişti: ''Çok genciz. Zaten güzel giden bir ilişkimiz var. Evlilik için acele etmek istemiyoruz.''

Serenay Sarıkaya, sevgilisi Kerem Bürsin için ''Çok özel bir ruhu var, bana çok iyi geliyor. Bir kadın olarak onun sevgilisi olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.